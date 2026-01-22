Спалети: На моменти се съмнявах дали ще успеем

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети си отдъхна, след като тимът му победи с 2:0 Бенфика и си осигури класиране за плейофите на Шампионската лига, като дори има шанс и за топ 8 и директно място на 1/8-финалите. Той обаче призна, че на моменти се е съмнявал дали ще успее да постигне целта си.

„На моменти се съмнявах дали ще успеем, но просто такъв съм си. Беше важен мач. Ако не постигнеш такива резултати, започват да те замерят с какво ли не, така че се натрупва голямо напрежение. Имахме известни трудности и в началото на второто полувреме, но след това се върнахме към нашия футбол. Бенфика имаше шансове през първата част, но ние също имахме чрез Мирети и Маккени“, заяви Спалети.

Въпреки победата, на моменти се виждаха колебания в играта на торинци и треньорът е наясно, че има още работа.

„Очаквам да виждам по-бърза реакция, по-бързо предвиждане кога съперниците ще те атакуват, защото тази ярост вече е неразделна част от модерния футбол. Трябва радарът ни винаги да е включен, а вместо това губехме топката твърде често, защото бяхме трескави, карахме топката да се „задавя“ с нашите накъсани пасове“, допълни специалистът.

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Той похвали Джонатан Дейвид, който не успя да се разпише, но бе доста полезен за отбора и асистира за втория гол.

„Дейвид знае как да играе футбол. Може би му липсват тази решителност и ярост, според него всеки мач е еднакъв, има аура на добро момче, но може би се нуждае от малко повече опит, за да бъде по-решителен. Точно там трябва да се подобри“, смята наставникът

Освен това той похвали и "извънземния" Йълдъз, но го предупреди, че и той има над какво да работи, особено за играта си в защита.

„Освен гола, мачът е кутия, която трябва да запълниш и с други неща, иначе съперниците те принуждават да се браниш хаотично. Кенан Йълдъз е „извънземното“ на отбора, този, който наистина се откроява, но неговите движения в защита няма да бъдат същите като тези на Маккени. Вече не е достатъчно да знаеш как да правиш едни неща, а други не, трябва да завършиш играта си и да помагаш на отбора“, завърши Спалети.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages