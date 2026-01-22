Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър остана доволен от минималната победа с 1:0 над Пафос в Шампионската лига. Успехът дойде неочаквано трудно за лондончани, но с тези три точки отборът се изкачи в топ 8 и има реален шанс да се класира директно за 1/8-финалите на турнира. Наставникът похвали специално автора на победния гол Мойзес Кайседо.

„Радвам се за Мойзес Кайседо – за гола му и за победата, която заслужавахме. Мой е изключителен играч, полузащитник от световна класа. Винаги сме опасни при статични положения. Той е топ футболист.

Когато играеш срещу нисък блок, опорните ти халфове се изнасят по-напред и се надявам той да продължи да помага с голове", започна Росиниър.

Един гол се оказа достатъчен Челси да се настани в първата осмица

Той призна, че иска повече голове, но сега по-важна е победата.

"Разбира се, че ни се иска да вкарваме повече, но важното е, че сме в топ осем. Трябва да останем фокусирани върху работата си, а тя е да печелим възможно най-много мачове. Не мога да влияя на това как ме съдят хората, но съм много ентусиазиран за бъдещето на този клуб. Бих искал феновете да бъдат с нас и с мен, но за да постигна това, трябва да го заслужа“, допълни специалистът.

Накрая той коментира темата защо Коул Палмър не беше в състава.

„Предпазна мярка – той почувства нещо съвсем леко в мача срещу Брентфорд. Не искам да рискувам с нито един играч на този етап, особено с футболист от класата на Коул“, завърши англичанинът.

Снимки: Gettyimages