  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. В Челси очакват Коул Палмър да е на линия за мача през уикенда

В Челси очакват Коул Палмър да е на линия за мача през уикенда

  • 22 яну 2026 | 10:36
  • 132
  • 1
В Челси очакват Коул Палмър да е на линия за мача през уикенда

Късно снощи Челси победи Пафос с минималното 1:0 в седмия кръг на Шампионската лига и се изкачи до осмата позиция, като тимът на Лиъм Росиниър е напът да пропусне допълнителния плейофен кръг на турнира. “Сините” обаче трябваше да постигнат този ценен успех в отсъствието на голямата си звезда Коул Палмър, който изненадващо пропусна сблъсъка.

След срещата мениджърът на тима Лиъм Росиниър разкри, че Палмър е останал извън групата, тъй като е почувствал проблем в бедрото по време на тренировката преди мача и отсъствието му е било предпазна мярка. Очаква се Коул Палмър да бъде на разположение за двубоя през уикенда с Кристъл Палас. Челси има една единствена победа в последните шест мача в Премиър лийг и тя бе постигната в последния двубой с Брентфорд, а новият наставник Росиниър се надява да продължи доброто представяне от двубоя с “пчеличките” през миналия уикенд.

Снимки: Gettyimages

