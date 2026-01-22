В Челси очакват Коул Палмър да е на линия за мача през уикенда

Късно снощи Челси победи Пафос с минималното 1:0 в седмия кръг на Шампионската лига и се изкачи до осмата позиция, като тимът на Лиъм Росиниър е напът да пропусне допълнителния плейофен кръг на турнира. “Сините” обаче трябваше да постигнат този ценен успех в отсъствието на голямата си звезда Коул Палмър, който изненадващо пропусна сблъсъка.

Един гол се оказа достатъчен Челси да се настани в първата осмица

След срещата мениджърът на тима Лиъм Росиниър разкри, че Палмър е останал извън групата, тъй като е почувствал проблем в бедрото по време на тренировката преди мача и отсъствието му е било предпазна мярка. Очаква се Коул Палмър да бъде на разположение за двубоя през уикенда с Кристъл Палас. Челси има една единствена победа в последните шест мача в Премиър лийг и тя бе постигната в последния двубой с Брентфорд, а новият наставник Росиниър се надява да продължи доброто представяне от двубоя с “пчеличките” през миналия уикенд.

Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

