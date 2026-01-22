Маккени приписа на Спалети заслугата за головата си серия в ШЛ

Авторът на второто попадение за Ювентус при победата над Бенфика с 2:0 в Шампионската лига - Уестън Маккени, призна, че двубоят е бил много труден, тимът му заслужено е стигнал до крайния успех.
„Мачът беше труден. Вярвам, че бяхме по-добрият отбор и заслужавахме тази победа. На моменти не бяхме перфектни - губехме топката твърде лесно и малко се провалихме с точността, но най-важното нещо беше да вземем трите точки, които са наистина жизненоважни за класирането напред”, коментира Маккени след двубоя.
На въпрос по повод това, че се разписва в трети пореден мач от Шампионската лига, полузащитникът на Ювентус отговори: „Мисля, че всичко е въпрос на увереност, която един треньор знае как да внуши. Излизаме на терена с радост, забавляваме се, вярваме в концепциите, които Лучано Спалети ни дава, и се чувстваме като семейство. Това е най-важното нещо и благодарение на него се постигат резултати като тези“, добави той.
Снимки: Gettyimages