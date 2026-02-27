Популярни
Националите по минифутбол в една от най-силните групи на Европейското първенство

  • 27 фев 2026 | 19:52
Жребият за Европейското първенство по минифутбол, който ще се проведе в Словакия, изпрати националния отбор на България в Група B - компания, която носи респект, но и реални възможности за силно представяне. Съперници на "лъвовете" ще бъдат Чехия, Португалия и Израел.

Група B:

България
Чехия
Португалия
Израел

Европейското първенство ще се проведе през 2026 година в Братислава от 27 май до 4 юни. Чехия е бивш европейски и световен шампион, докато Израел и Португалия са сред най-бързо развиващите се национални отбори в света.

