Националите по минифутбол в една от най-силните групи на Европейското първенство

Жребият за Европейското първенство по минифутбол, който ще се проведе в Словакия, изпрати националния отбор на България в Група B - компания, която носи респект, но и реални възможности за силно представяне. Съперници на "лъвовете" ще бъдат Чехия, Португалия и Израел.

Група B:

България

Чехия

Португалия

Израел

Европейското първенство ще се проведе през 2026 година в Братислава от 27 май до 4 юни. Чехия е бивш европейски и световен шампион, докато Израел и Португалия са сред най-бързо развиващите се национални отбори в света.