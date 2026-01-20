Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

  • 20 яну 2026 | 12:58
  • 534
  • 0

Националният селекционер коментира реакцията на феновете относно предстоящите мачове на тима от турнира ФИФА Сериис срещу Индонезия, Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови. Част от привържениците сравниха срещите с Великите географски открития и се породи шегата за "Васко да Гама от Бояна". Наставникът на "лъвовете" смята, че от много шеги се е стигнали до там, че нивото на националния отбор да не е задоволително.

“Ние нямаме прави да си избираме срещу кого ще играем. Искахме да участваме в турнира. Не сме в позиция да се шегуваме с никого и трябва да работим отговорно. Защото от много шеги и закачки стигнахме до момент, в който на никого не му харесва нивото на националния отбор. Целим се да изградим боеспособен отбор и да постигаме положителни резултати", каза още селекционерът.

