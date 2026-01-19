Популярни
Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 3715
  • 49

Националният отбор на България се изкачи с една позиция в обновената ранглиста на ФИФА за месец януари. "Лъвовете", които не са играли мачове след победата над Грузия на 18 ноември, вече са на 87-мо място в света с актив от 1272.19 точки.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания. На второ място с 1873,33 точки е световният шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки. 

На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Мароко се изкачи на осмо място със 1736.57, а в подреждането следват Белгия със 1730.71 и Германия със 1724.15 точки.

