"Лъвиците" започнаха подготовка за европейските квалификации

  • 27 фев 2026 | 17:31
  • 187
  • 0

Женският национален отбор на България стартира своята подготовка за предстоящите срещи от европейските квалификации за Световното първенство. "Лъвиците" ще се изправят срещу съставите на Хърватия и Гибралтар в мачове от Лига C, Група C2.

Калоян Петков обяви разширения състав на националния отбор на България
Калоян Петков обяви разширения състав на националния отбор на България

Първото предизвикателство пред националките е на 3 март - символична дата за България. Тимът ще приеме Хърватия на Стадион "Александър Шаламанов" в София, като началният час на двубоя е 12:00.

Новият селекционер на „лъвиците" дебютира на 3 март
Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

Българският футболен съюз отправят призив към всички фенове да подкрепят националния отбор в деня на националния празник. Присъствието на трибуните ще бъде важен фактор за мотивацията на отбора в този ключов квалификационен сблъсък.

