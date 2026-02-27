"Лъвиците" започнаха подготовка за европейските квалификации

Женският национален отбор на България стартира своята подготовка за предстоящите срещи от европейските квалификации за Световното първенство. "Лъвиците" ще се изправят срещу съставите на Хърватия и Гибралтар в мачове от Лига C, Група C2.

Първото предизвикателство пред националките е на 3 март - символична дата за България. Тимът ще приеме Хърватия на Стадион "Александър Шаламанов" в София, като началният час на двубоя е 12:00.

Българският футболен съюз отправят призив към всички фенове да подкрепят националния отбор в деня на националния празник. Присъствието на трибуните ще бъде важен фактор за мотивацията на отбора в този ключов квалификационен сблъсък.