Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките между селекционера на националния отбор на България Александър Димитров и Светослав Вуцов вече са заровени. Наставникът пристигна на комплекс "KAYA PALAZZO", където "сините" играят втората си контрола срещу Войводина.

За заровените томахавки говори и фактът, че Димитров и Вуцов си стиснаха ръцете преди мача

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Припомняме, че около вратаря се разрази скандал в лагера на "лъвовете", вследствие на което той се оттегли от националния отбор. За последно 23-годишният страж беше под рамката при загубата с 0:4 от Испания на 14 октомври.