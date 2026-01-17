Популярни
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
Томахавките между селекционера на националния отбор на България Александър Димитров и Светослав Вуцов вече са заровени. Наставникът пристигна на комплекс "KAYA PALAZZO", където "сините" играят втората си контрола срещу Войводина.

За заровените томахавки говори и фактът, че Димитров и Вуцов си стиснаха ръцете преди мача

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Припомняме, че около вратаря се разрази скандал в лагера на "лъвовете", вследствие на което той се оттегли от националния отбор. За последно 23-годишният страж беше под рамката при загубата с 0:4 от Испания на 14 октомври.

