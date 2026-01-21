Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 21 яну 2026 | 20:48
  • 317
  • 1

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че неговият отбор е с 5 пъти по-нисък бюджет от този на най-богатите два български клуба. Също така "червените" отстъпват по този показател и на Левски.

"Понеже всякакви осведомени карикатури се упражняват на тема бюджети на клубове, ето фактическото състояние на нещата: ЦСКА 1948 е с пет пъти по-малък бюджет от Лудогорец и Литекс изкупен от Чавдар, и два пъти по-малък от Левски, а може би вече и 2,5 пъти по-малък", написа на страницата си във "Фейсбук" Найденов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

  • 21 яну 2026 | 19:49
  • 680
  • 0
Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3118
  • 10
Ботев (Враца) пристигна в Кипър

Ботев (Враца) пристигна в Кипър

  • 21 яну 2026 | 19:16
  • 634
  • 1
Марица (Пд) се наложи над Левски (Карлово) в голов мач

Марица (Пд) се наложи над Левски (Карлово) в голов мач

  • 21 яну 2026 | 18:13
  • 1086
  • 0
Славия мачка - българи блестят, грузинец почна проби

Славия мачка - българи блестят, грузинец почна проби

  • 21 яну 2026 | 18:03
  • 6020
  • 3
Национал на България ще играе в Германия

Национал на България ще играе в Германия

  • 21 яну 2026 | 17:54
  • 4772
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3118
  • 10
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

  • 21 яну 2026 | 19:45
  • 12812
  • 7
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 49506
  • 116
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 45997
  • 85
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 9716
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 140443
  • 42