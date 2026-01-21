Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че неговият отбор е с 5 пъти по-нисък бюджет от този на най-богатите два български клуба. Също така "червените" отстъпват по този показател и на Левски.

"Понеже всякакви осведомени карикатури се упражняват на тема бюджети на клубове, ето фактическото състояние на нещата: ЦСКА 1948 е с пет пъти по-малък бюджет от Лудогорец и Литекс изкупен от Чавдар, и два пъти по-малък от Левски, а може би вече и 2,5 пъти по-малък", написа на страницата си във "Фейсбук" Найденов.