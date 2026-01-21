Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рен
  3. Рен ще привлече полски национал от Фенербахче

Рен ще привлече полски национал от Фенербахче

  • 21 яну 2026 | 17:52
  • 750
  • 0
Рен ще привлече полски национал от Фенербахче

Рен завърши трансфера на полския национал Себастиан Шимански, който ще бъде привлечен от турския гранд Фенербахче, съобщава RMC Sport.

26-годишният офанзивен халф подписва договор с клуба от Бретан до 2029 година, като Рен ще плати за правата му 10,5 милиона евро. Шимански започва кариерата си в академията на Легия (Варшава), като първият му трансфер в чужбина е в Динамо (Москва), преди да премине във Фенербахче. През сезон 2022/23 той играе под наем и във Фейенорд. За националния тим на Полша има 50 мача и 6 гола.

Снимки: Gettyimages

