Рен ще привлече полски национал от Фенербахче

Рен завърши трансфера на полския национал Себастиан Шимански, който ще бъде привлечен от турския гранд Фенербахче, съобщава RMC Sport.

26-годишният офанзивен халф подписва договор с клуба от Бретан до 2029 година, като Рен ще плати за правата му 10,5 милиона евро. Шимански започва кариерата си в академията на Легия (Варшава), като първият му трансфер в чужбина е в Динамо (Москва), преди да премине във Фенербахче. През сезон 2022/23 той играе под наем и във Фейенорд. За националния тим на Полша има 50 мача и 6 гола.

🚨🔴⚫️ Sebastian Szymánski to Rennes, deal done and sealed now with all parties involved.



Fenerbahçe receive €10.5m fee, as @FabriceHawkins reports with contract until June 2029 for the midfielder.



Szymánski, on his way to medical with agent Mario Cardete. pic.twitter.com/JHW5xjdHhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Снимки: Gettyimages