ФК Париж се наложи над Нант, а Рен и Льо Авър направиха реми

Отборът на Париж ФК прекрати негативната си серия от шест мача без успех в Лига 1, след като се наложи над Нант с 2:1 при гостуването си в 18-ия кръг на първенството.

Илан Кебал изведе парижани напред в резултата още в шестата минута, а три по-късно Алмани Гори вкара и второ попадение за гостите, но то бе отменено заради нарушение в атака. "Канарчетата" все пак успяха да реагират след почивката, като Матис Аблин изравни резултата. В 78-ата минута дебютантът Лука Колеошо върна аванса на Париж ФК, който спечели важни три точки. Тимът е на 13-о място с 19 пункта, а със своите 14 Нант е на 16-а позиция, която засега го обрича на бараж за оцеляване

В друг мач от кръга Рен пропусна възможността да се изкачи в класирането, като направи само реми 1:1 с Льо Авър у дома. Бретонците вкараха първо чрез Естебан Льопол, но голът не бе зачетен заради засада. В 69-ата минута Феликс Мамбимби даде преднина на гостите Това продължи почти до края на мача, но Брийл Емболо все пак вкара за „червено-черните“, с което спаси точката за тях. В добавеното време Людовик Блас направи голям пропуск за домакините. Рен е на пето място с 31 точки, като пропусна да влезе в топ 4. Льо Авър е на 14-а позиция с 19 пункта.

