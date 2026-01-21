Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи своята автобиографична книга "Без обувки" пред читателите и привържениците на футбола в Кюстендил на 24 януари (събота), съобщиха за БТА от фен клуба на Левски - Торсида (Кюстендил).



Събитието се организира с тяхната подкрепа, каза председателят на клуба Слави Велинов. Представянето е насрочено за 13:00 часа, в т.нар. Килийно училище в Кюстендил. Входът е свободен.



В книга си Искренов разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в златния период на великата игра. Божидар Искренов е един от най-големите и обичани футболисти в историята на Левски. Роден е на 1 август 1962 година в София.