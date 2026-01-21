Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 391
  • 1
Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи своята автобиографична книга "Без обувки" пред читателите и привържениците на футбола в Кюстендил на 24 януари (събота), съобщиха за БТА от фен клуба на Левски - Торсида (Кюстендил).

Събитието се организира с тяхната подкрепа, каза председателят на клуба Слави Велинов. Представянето е насрочено за 13:00 часа, в т.нар. Килийно училище в Кюстендил. Входът е свободен. 

В книга си Искренов разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в златния период на великата игра. Божидар Искренов е един от най-големите и обичани футболисти в историята на Левски. Роден е на 1 август 1962 година в София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1400
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 1995
  • 0
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2205
  • 0
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 6255
  • 12
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 6548
  • 1
Левски следи и други футболисти на Локомотив (Пловдив)

Левски следи и други футболисти на Локомотив (Пловдив)

  • 21 яну 2026 | 10:29
  • 2521
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1563
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3017
  • 4
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19730
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9877
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136918
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6150
  • 2