Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2355
  • 1

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след равенството с украинския първенец ЛНЗ Черкаси в Анталия. "Червените" остават без успех в контролите, но наставникът заяви, че е доволен от физическото състояние на своите футболисти, които са били подложени на тежки натоварвания в последните дни.

"Подходихме по малко по-различен начин, но не сме променяли нищо в тренировъчния процес. За нас е важно да подготвим отбора за първенството, а не за мачовете тук. Стояхме добре на терена, постарахме се да имаме добър баланс през двете полувремена. 

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

Защитата беше акцент и част от нещата, върху които работихме през тези два дни. Днес повече съм доволен от физическото състояние. Това за мен е най-радващото. 

Работим във всеки един план да имаме гъвкавост и да можем да отговорим на това, което ни предлагат противниците. Радвам се, че вариантът с две крила проработи. Старанието и на двамата ни флангови футболисти беше много добро. Тези хора идват от съвсем различно първенство и трябва да им дадем време да се нагодят към нашите изисквания.  Трябва да ги предразположим те да покажат най-доброто от себе си. Те трябва да разберат това, което искаме. Надяваме се заедно да постигаме по-добри резултати.

Бивш и настоящ изпълнителен директор на ЦСКА се поздравиха в Анталия
Бивш и настоящ изпълнителен директор на ЦСКА се поздравиха в Анталия

Соле знае какво да очаква. Макс е човек с международен опит и се надявам да ни даде по-голямо разнообразие в средата на терена. По-важно е да вкарваме в първенството. Работим всекидневно, тук сме да се подобряваме във всеки един аспект от играта. Създаваме добри ситуации, головете ще дойдат", сподели Янев.

