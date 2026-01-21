Изненадваща промяна в 11-те на ЦСКА

В последния момент настъпи изненадваща промяна в стартовия състав на ЦСКА за контролната среща с украинския първенец ЛНЗ Черкаси. Първоначално Илиан Илиев беше записан като титуляр, но впоследствие на негово място започна Исак Соле. Все още не е ясна причината за тази рокада.

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

До този момент "армейците" записаха две загуби в проверките на турска земя - от Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), а до края на лагера си в югоизточната ни съседка ще се изправят и срещу Нови Пазар (23 януари).

