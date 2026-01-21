Голяма агитка отново подкрепя ЦСКА

Група от около 40 привърженици подкрепя ЦСКА в контролата с украинския първенец ЛНЗ Черкаси. Двубоят стартира в 15:00 ч., а феновете вече заеха местата си на стадион "Титаник Марда", предаде репортер на Sportal.bg. В сектора, където се настаниха, те разпънаха знаме "Харманли обича ЦСКА".

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

Отборът на Христо Янев се радваше на сериозна подкрепа и в проверката с Млада Болеслав, която беше загубена с 1:2. Преди това пък "армейците" отстъпиха и на Корона Киелце (0:2). До края на лагера си в Турция ЦСКА ще се изправи и срещу Нови Пазар (23 януари).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto