  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Стана ясно колко ще отсъства Душан Влахович

Стана ясно колко ще отсъства Душан Влахович

  • 1 дек 2025 | 18:34
  • 501
  • 0

Нападателят на Ювентус Душан Влахович ще бъде извън игра със сериозна контузия, обявиха от клуба. "Прегледите показаха сериозно увреждане на мускулно-сухожилната връзка на левия аддуктор", се казва в позиция на клуба от Торино. "Ще бъдат необходими нови изследвания, за да се уточни терапевтичния метод на лечение", добавят от Ювентус.

"Ще повторя това, което казал и вечерта - според мен ще отсъства между два и три месеца", каза за Влахович треньорът на Ювентус Лучано Спалети на пресконференция преди мача срещу Удинезе за Купата на Италия утре.

"Върни се по-силен, Душан!", написаха от Ювентус в профилите си в социалните медии.

Снимки: Gettyimages

