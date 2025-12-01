Стана ясно колко ще отсъства Душан Влахович

Нападателят на Ювентус Душан Влахович ще бъде извън игра със сериозна контузия, обявиха от клуба. "Прегледите показаха сериозно увреждане на мускулно-сухожилната връзка на левия аддуктор", се казва в позиция на клуба от Торино. "Ще бъдат необходими нови изследвания, за да се уточни терапевтичния метод на лечение", добавят от Ювентус.

Medical Update | Dusan Vlahovic — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 1, 2025

"Ще повторя това, което казал и вечерта - според мен ще отсъства между два и три месеца", каза за Влахович треньорът на Ювентус Лучано Спалети на пресконференция преди мача срещу Удинезе за Купата на Италия утре.

"Върни се по-силен, Душан!", написаха от Ювентус в профилите си в социалните медии.

Снимки: Gettyimages