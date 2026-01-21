Слот отговори на "най-странния" въпрос и намекна, че Салах веднага ще се върне сред титулярите

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот намекна, че Мохамед Салах още тази вечер ще се завърне сред титулярите на мърсисайдци. Египтянинът вчера поднови тренировки след участието си на Купата на африканските нации и бе включен в групата за гостуването на Олимпик Марсилия в Шампионската лига. Преди да замине, Салах бе оставен извън групата за гостуването на Интер, след като даде скандално интервю след двубоя с Лийдс. След това той игра с Брайтън, но по време на Купата на Африка продължиха спекулациите около бъдещето му и това дали отношенията между него и Слот са нормализирани.

“Имаше момент през сезона, в който реших да не използвам Мо. И един момент, в който реших да не го взимам за двубоя с Интер. Във всички останали мачове той беше в отбора и беше първата смяна в мача с Брайтън. Първият път, когато отново е на разположение, той е в отбора. Ако все още смятате, че има проблем, да видим какъв ще е съставът в мача утре (б.ред. - днес). Наистина съм щастлив и доволен, че той се завърна. В негово отсъствие мисля, че се справихме доста добре по отношение на това, че почти не допускахме никакви шансове и започнахме да създаваме все повече и повече. Ако създавате повече, тогава е наистина полезно да имате Мохамед Салах”, заяви Слот по време на снощната си пресконференция.

Нидерландецът бе неприятно изненадан и от въпрос, свързан с Чаби Аклонсо, който след раздялата си с Реал Мадрид е все по-упорито спряган с Ливърпул.

“Да, той ми се обади и ми каза: “Какво мислиш за отбора, тъй като аз ще го поема след шест месеца. Можеш ли да ми кажеш нещо повече?”. Или може би той ще поеме отбора още утре. Не, това е един от най-странните въпроси, които някога са ми задавали. Какво да кажа? Работя тук малко повече от година и половина и наистина харесвам работата си. Спечелихме Висшата лига миналия сезон, имаме повече трудности в лигата този сезон. Това също е очевидно, така че да, какво остава да се каже?”.

Слот коментира и освиркванията, които се чуха от трибуните на “Анфийлд” след равенството с Бърнли: “Може би чух няколко, но не бяха много. Също така мисля, че е напълно нормално, ако завършиш наравно у дома с Бърнли, никой да не е доволен от това. Но мисля, че в момента, в който хората се прибраха вкъщи, когато емоциите се успокоиха, те вероятно се замислиха, че през годината и половина, откакто съм в Ливърпул, никога не сме създавали толкова много положения срещу нисък блок, както направихме в този мач” .

