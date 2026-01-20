Конате се прибра във Франция преждевременно, Салах поднови тренировки с Ливърпул

Централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате пропусна днешната тренировка, защото се е завърнал във Франция по семейни причини, съобщи “Ди Атлетик”. Все още не е ясно дали впоследствие той ще се присъедини към мърсисайдци, които по-късно днес ще пътуват за Марсилия за утрешния сблъсък в Шампионската лига срещу тима на Роберто де Дзерби.

Мохамед Салах обаче тренира днес наравно със своите съотборници, след като се завърна след участието си с Египет на турнира за Купата на африканските нации. Все още не е ясно дали Арне Слот веднага ще го включи в групата и ще разчита на него за утрешния мач.

Евентуалното отсъствие на Конате обаче ще създаде още повече проблеми на мениджъра, тъй като и без това опциите му в защита са силно ограничени след контузиите на Конър Брадли и Джовани Леони. Единствената алтернатива е Джо Гомес. Някои измежду Райън Гравенберх и Ватару Ендо също може да бъде върнат в центъра на защитата.

Следвай ни:

Снимки: Imago