Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Конате се прибра във Франция преждевременно, Салах поднови тренировки с Ливърпул

Конате се прибра във Франция преждевременно, Салах поднови тренировки с Ливърпул

  • 20 яну 2026 | 15:23
  • 1960
  • 1
Конате се прибра във Франция преждевременно, Салах поднови тренировки с Ливърпул

Централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате пропусна днешната тренировка, защото се е завърнал във Франция по семейни причини, съобщи “Ди Атлетик”. Все още не е ясно дали впоследствие той ще се присъедини към мърсисайдци, които по-късно днес ще пътуват за Марсилия за утрешния сблъсък в Шампионската лига срещу тима на Роберто де Дзерби.

Мохамед Салах обаче тренира днес наравно със своите съотборници, след като се завърна след участието си с Египет на турнира за Купата на африканските нации. Все още не е ясно дали Арне Слот веднага ще го включи в групата и ще разчита на него за утрешния мач.

Евентуалното отсъствие на Конате обаче ще създаде още повече проблеми на мениджъра, тъй като и без това опциите му в защита са силно ограничени след контузиите на Конър Брадли и Джовани Леони. Единствената алтернатива е Джо Гомес. Някои измежду Райън Гравенберх и Ватару Ендо също може да бъде върнат в центъра на защитата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  • 20 яну 2026 | 13:43
  • 1131
  • 0
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
  • 2315
  • 1
Марсилия преговаря за талант на Арсенал

Марсилия преговаря за талант на Арсенал

  • 20 яну 2026 | 12:49
  • 1569
  • 0
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
  • 1796
  • 0
Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

  • 20 яну 2026 | 12:35
  • 1171
  • 0
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17306
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33052
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33802
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5343
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43456
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121544
  • 41