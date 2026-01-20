Феран Торес пропуска следващите мачове на Барселона

Феран Торес ще пропусне утрешното гостуване на Барселона на Славия (Прага), тъй като е получил контузия в бедрото на десния крак. Според официалната информация от каталунския клуб нападателят ще се възстановява около десет дни. Това означава, че той няма да бъде на разположение на Ханзи Флик и за домакинството срещу Овиедо, както вероятно и за мача с Копенхаген на 28 януари. Най-вероятно ще е готов за сблъсъка с Елче три дни по-късно.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ‼️

Raphinha ha recibido el alta médica, mientras que Ferran Torres tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja, con un tiempo aproximado de recuperación de unos diez días pic.twitter.com/6rn6t6PkHF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2026

Флик ще има по-ограничени опции в атака за мача в Прага, тъй като няма да може да използва и Ламин Ямал, който е наказан заради натрупани жълти картони. Позитивната новина е, че Рафиня, който пропусна двубоя с Реал Сосиедад, е получил зелена светлина от медицинския щаб на Барса и ще се завърне в групата на “блаугранас”.

Гави и Кристенсен все още лекуват контузии, а Тер Щеген преминава в Жирона, така че на негово място като трети вратар в групата бе включен Диго Кочен. Жоао Кансело все още не е регистриран за участие в Шампионската лига. Младите Жофре Торентс, Хуан Ернандес и Дани Родригес запълниха групата на Барселона.

¡Los convocados para viajar a Praga! ✈️ pic.twitter.com/aEjbzpQVUn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2026