Вратарят, който отчая Барса, може да се озове на "Камп Ноу"

Ръководството на Барселона следи отблизо вратаря на Реал Сосиедад Алекс Ремиро, съобщава "Mундо Депортиво". Каталунският клуб вижда в негово лице потенциален конкурент на Жоан Гарсия.

Според информацията, спортният директор на „блаугранас“ Деко е проучвал ситуацията около 30-годишния страж още преди привличането на Гарсия през миналото лято.

Интересът към Ремиро не е от вчера, като от Барселона го смятат за надежден вариант за вратарския пост.

Barcelona are interested in Real Sociedad goalkeeper Álex Remiro, who could leave this summer for under €10m.



January 19, 2026

През лятото на 2025 г. откупната клауза на Ремиро е била в размер на 50 милиона евро. Очаква се обаче през 2026 г., когато ще остава само една година до края на договора му с Реал Сосиедад, трансферната му стойност да спадне значително до под 10 милиона евро, което го прави още по-атрактивна цел за каталунците.

В неделя Алекс Ремиро направи серия от блестящи спасявания и беше в основата на това "чури урдин" да надделеят срещу Барса с 2:1.

Снимки: Gettyimages