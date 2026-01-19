Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Вратарят на Барселона Марк-Андер тер Стеген е постигнал устна договорка за своето преминаване в Жирона, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо. Германецът ще премине при жирондинците под наем до края на сезона. Двата клуба също са постигнали договорка и се очаква самата сделка да бъде завършена до края на тази седмица.

Тер Стеген ще играе за Жирона

🚨🔴⚪️ BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!



After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.



Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

До лятото стражът бе един от най-важните футболисти в състава на каталунците и един от капитаните на тима. Отношенията между Марк-Андре тер Стеген и клубните ръководители се влошиха рязко през лятото, когато на “Камп Ноу” бе привлечен Жоан Гарсия от Еспаньол и веднага бе посочен като нов номер едно. Германският национал изрази публично разочарованието си от това, че не е бил осведомен за тези решения и отказа да напусне. Малко след това стражът се оперира и отсъстваше през по-голямата част от есенния полусезон.

До момента Тер Стеген е записал само един двубой с екипа на Барселона през този сезон, който бе за Купата на Испания при победата над Гуадалахара. Сега вратарят обаче се е съгласил на трансфер, тъй като иска да получава достатъчно игрови минути, които да му позволят да натрупа достатъчно игрова практика преди предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.