Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес подписва за още 2 години с Дукати

Маркес подписва за още 2 години с Дукати

  • 19 яну 2026 | 18:26
  • 161
  • 0
Маркес подписва за още 2 години с Дукати

Въпреки че сезон 2026 все още не е започнал, Марк Маркес и Дукати вече са постигнали споразумение за удължаване на настоящия договор на световния шампион в MotoGP. Според непотвърдена информация Марк и тимът са се разбрали за нов договор за още 2 години - до края на 2028.

Смята се, че сделката е била финализирана преди или малко след по представянето на отбора на Дукати днес в ски курорта Мадона ди Кампильо в Доломитите.

Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати
Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати

Източник, запознат с преговорите, потвърди, че се очаква споразумението да бъде обявено публично преди началото на сезона, който стартира на 1 март с Гран При на Тайланд. Анонсът вероятно ще съвпадне с официалното представяне на сезона в MotoGP, насрочено за 7-8 февруари в Куала Лумпур, малко след края на първите предсезонни тестове за 2026 на пистата „Сепанг“.

Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си
Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

„Ако погледнете кариерата ми, винаги когато съм бил в отбор, където се чувствам комфортно и съм бърз, се опитвам да не се местя - обясни Маркес по време на представянето. - Първият ми избор е да остана в Дукати, но трябва да се действа стъпка по стъпка. Договорите се подписват все по-рано и по-рано.“

След 11 сезона с Хонда, Маркес напусна базирания в Токио производител през 2024, за да се присъедини към Грезини Рейсинг, сателитен отбор на Дукати, преди да премине в заводския тим на марката от Болоня миналия сезон с двугодишен договор, който изтича в края на тази година. В резултат на това, с новия контракт испанецът ще прекара пет сезона на борда на Desmosedici, включително четири като заводски пилот.

Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?
Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

С Грезини Маркес постигна три победи след две години без успехи в Хонда, докато в първия си сезон със заводския отбор той записа 11 победи, 15 подиума и осем полпозишъна, в допълнение към 15 победи в спринтови състезания.

Кампанията му през 2025 обаче завърши с горчив привкус след инцидент в Индонезия, където беше изваден от състезанието от съперника си от Априлия Марко Бедзеки. Инцидентът го принуди да пропусне последните четири кръга от сезона, въпреки че вече си беше осигурил титлата.

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март
Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

След като бъдещето на Маркес вече е решено, Дукати трябва да насочи вниманието си към избора на негов съотборник за 2027. Смята се, че Франческо Баная, Фабио Куартараро и Педро Акоста са сред претендентите за мястото до Маркес.

Изглежда, че Акоста има леко предимство, особено в светлината на коментарите, направени миналата седмица от изпълнителния директор на Априлия Масимо Ривола: „Марк ще остане в Дукати, а Педро вече каза, че иска Дукати на всяка цена, така че тази двойка вероятно вече е сформирана.“

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

  • 19 яну 2026 | 12:15
  • 928
  • 0
Нико Хюлкенберг показа новата си каска

Нико Хюлкенберг показа новата си каска

  • 19 яну 2026 | 12:11
  • 712
  • 0
Верстапен: Не съм тук, за да ви обяснявам за двигателите

Верстапен: Не съм тук, за да ви обяснявам за двигателите

  • 19 яну 2026 | 11:53
  • 904
  • 0
Може ли Алонсо да победи Хамилтън с еднакви коли?

Може ли Алонсо да победи Хамилтън с еднакви коли?

  • 19 яну 2026 | 10:01
  • 1226
  • 2
Доктор Марко коментира възможността да се върне във Формула 1

Доктор Марко коментира възможността да се върне във Формула 1

  • 19 яну 2026 | 09:58
  • 1036
  • 0
Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

  • 19 яну 2026 | 09:24
  • 926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 19707
  • 165
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 15403
  • 19
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 32558
  • 22
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 24466
  • 20
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 27272
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 9773
  • 18