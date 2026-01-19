Популярни
Вход / Регистрирай се
Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

  • 19 яну 2026 | 18:12
Световният шампион Марк Маркес разкри, че се чувства все по-добре преди предсезонните тестове в MotoGP, но призна, че ще бъде близо до пълната си физическа форма едва за първото състезание в Тайланд.

Звездата на Дукати преживя „дълга и тежка зима“ след инцидент, причинен, макар и неволно от съперника му от Априлия, Марко Бедзеки, по време на Гран При на Индонезия, резултатът от който беше счупване на кост в дясното рамо.

Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати
Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати

След като се завърна в Испания, той в крайна сметка реши да се подложи на операция и прекара остатъка от годината извън пистата, като пропусна последните четири кръга от сезон 2026.

По време на представянето на мотоциклета на Дукати за 2026 в Мадона ди Кампильо, 32-годишният пилот разкри, че е постигнал значителен напредък по отношение натоварванията на дясното си рамо, но възстановяването не е било лесно.

Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели
Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели

„Ако ме бяхте попитали за здравето ми преди две седмици, щях да кажа, че съм „горе-долу“ - обясни днес Маркес. - Но както при всяко възстановяване или рехабилитация, имаме своите възходи и падения, а сега започвам да се чувствам все по-добре.“

„Не знам на какъв процент съм по отношение на възстановяването, защото не знам какви ще бъдат моите 100% – мисля, че ще са същите като преди – но трябва да анализирам това и да се опитам да го открия. Беше дълга и тежка зима от психическа гледна точка заради многото сесии физиотерапия, многото тренировки в залата с малки тежести“, добави той.

„Но стъпка по стъпка се чувствам по-добре. Мога да ви кажа, че в Тайланд ще бъда близо до моите 100%. Това беше целта и мисля, че ще я постигнем.“

След като прекара повече от два месеца без да кара мотоциклет, Маркес се завърна в действие с кросов мотор в края на декември, за да продължи възстановяването си. След това той направи няколко обиколки с Дукати Panigale на пистата "Апар" във Валенсия, но ще трябва да изчака до теста на "Сепанг" на 3-5 февруари, за да кара отново мотоциклет от MotoGP.

Запитан какво му липсва, испанецът отговори: „Издръжливост. Например, мога да карам много добре на нормално ниво един ден, но на втория ден формата ми спада значително. Това означава, че трябва да продължим с работата и да се опитаме да работим за резултати при дълга дистанция.“

„Вече предвиждам, че в Малайзия ще се чувствам супер добре през първия ден. Но от първия до втория ден, или просто при два поредни дни в залата, не мога да се представя добре на втория ден – нещо, което постигах миналата година.“

Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?
Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?
