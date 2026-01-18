Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

Веднага след представянето на тима преди сезон 2026, от Априлия признаха, че може да се наложи да започнат предсрочни преговори за договорите на Хорхе Мартин и Марко Бедзеки, тъй като конкурентни отбори „предлагат много пари“, за да привлекат пилотите им в MotoGP.

В последните сезони Априлия догонва най-успешно и бързо Дукати, а силното представяне на Бедзеки и бившия световен шампион Мартин покачи цената им на пазара, въпреки че Хорхе записа съвсем малко стартове през 2025 заради падания и контузии.

Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели

Бедзеки завърши 2025 по впечатляващ начин с две поредни победи в Португалия и Валенсия, като се утвърди се като един от най-близките съперници на Марк Маркес за началото на новия сезон.

Междувременно Мартин вече се опита да активира клауза в договора си, свързана с представянето, за да напусне Априлия след 2025 , като се смяташе, че е имал оферта да се присъедини към Хонда още тази година. Договорите на двамата пилоти на Априлия изтичат в края на 2026, в синхрон с голяма част от стартовата решетка в MotoGP, като пилотите остават обвързани с настоящия двугодишен цикъл.

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

Изпълнителният директор на Априлия Racing, Масимо Ривола, призна, че би предпочел да отложи решенията за състава си за 2027, но осъзнава, че нарастващият интерес от страна на конкурентни отбори може да не му остави голям избор.

„Честно казано, бих предпочел да не бързам с подписването на договорите на пилотите, но може би ще бъда принуден да го направя, защото другите действат доста бързо. Знам, че предлагат много пари на нашите пилоти“, заяви Ривола след представянето на отбора на Априлия за сезон 2026 в MotoGP.

„Но в крайна сметка това е ангажимент, който трябва да поемем заедно - обясни Ривола. - Ясно е, че с Марко започнахме да изграждаме нещо, което ми позволи да видя кой е той. С Хорхе все още не сме започнали. Бих искал да го видя на 100% физически, а той е далеч от това. Той е световен шампион. Така че би било наистина хубаво да го видим с нас в бъдеще. Но първо трябва да му дадем време.“

Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор