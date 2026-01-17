Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

  • 17 яну 2026 | 12:04
  • 264
  • 0
Априлия и Дукати са единствените два производителя в MotoGP, които все още не са тествали на писта своите мотори за сезон 2027, но това ще се промени в средата на месец март.

Тогава двете италиански марки ще се насочат със своите тестови екипи към пистата „Херес“ за двудневен частен тест. В него Априлия ще разчита само на Лоренцо Савадори, докато Дукати ще има двама пилоти, които ще работят по различни програма.

Хорхе Мартин: Априлия ме привлече, за да спечеля титлата, така че ще се боря докрай
Хорхе Мартин: Априлия ме привлече, за да спечеля титлата, така че ще се боря докрай

От една страна ще бъде звездата на италианците в Супербайки Николо Булега, който ще тества машина за сезон 2027 с гумите на Пирели. В същото време Микеле Пиро ще продължи работа върху мотора за тази година с гумите на Мишлен.

По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година
По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година

Както е известно догодина в MotoGP ще бъдат въведени нови технически правила, които включват по-малки двигатели и други промени по моторите, засягащи аеродинамиката и приспособленията за приклякане. Отделно Пирели ще смени Мишлен като официален доставчик на гуми в кралския клас, което вкарва още една неизвестна при разработката на тези нови мотори.

Снимки: Gettyimages

