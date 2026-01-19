Популярни
Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати

  • 19 яну 2026 | 16:11
  • 249
  • 0
Маркес и Баная ще се състезават с ретро разцветка на Дукати

Заводският отбор на Дукати в MotoGP представи мотоциклета и цветовата схема, с които ще се състезават световният шампион Марк Маркес и съотборникът му Франческо Баная.

Представянето отново беше в италианския ски курорт Мадона ди Кампилио, където в последните години Дукати избира да презентира тима си.

Цветовата ретро схема е в чест на това, че Дукати навършва 100 години, а акцентът са белите линии на червения фон – решение, което се използва в серийните мотори на Дукати от десетилетия. Също така, в Дукати използваха бялото като основен състезателен цвят до 2019, когато преминаха на червено.

Сезон 2026 ще е преходен за MotoGP с оглед на това, че развитието на двигателите е замразено, а за 2027 влизат в сила нови технически правила, които ще изискват конструирането на нови мотоциклети и двигатели с по-малък работен обем. Така че не се очаква кой знае какво развитие на моторите през годината, а Дукати би трябвало да останат големият фаворит, след като през миналата година марката записа 17 победи и 19 първи места в спринтовете в 22 състезателни уикенди.

На представянето днес не стана ясно кога точно Маркес ще подпише новия си договор с Дукати, но се очаква това да е в близките месеци, а все още няма яснота дали Баная ще запази мястото си в тима.

