В Ред Бул определиха главните механици на Верстапен и Хаджар

Бившите шампиони във Формула 1 Ред Бул направиха ключово назначение в екипа на Исак Хаджар, след като Джон Калър се премести в лагера на Макс Верстапен. Така и двамата пилоти вече знаят кои ще бъдат главните им механици за сезон 2026, като в случая на Хаджар това е ново попълнение за тима.

В базирания в Милтън Кийнс отбор настъпиха значителни промени преди началото на сезон 2026 във Формула 1, особено в състезателния екип на Верстапен. Предишният главен механик на нидерландеца, Мат Калър, напусна, за да се присъедини към Audi, а ролята му беше поета от неговия брат – Джон.

Джон беше главен механик на Юки Цунода през миналата година, но преместването му в екипа на Верстапен остави свободна позиция за попълване при Хаджар.

Според информация на RacingNews365, тази позиция вече е попълнена. Механикът Майк Пейн ще се премести от Астън Мартин, за да запълни вакантното място. Официално Пейн се е присъединил към австрийската организация този месец.

Пейн е опитен професионалист, който работи за Астън Мартин от май 2021 до края на миналата година. Преди това той прекара шест години на различни позиции в Уилямс.

Що се отнася до състезателните инженери, за новия сезон не се предвиждат промени. Верстапен ще продължи да работи с Джанпиеро Ламбиасе, докато Хаджар ще си партнира с Ричард Ууд. Хаджар работи с Ууд още от следсезонния тест в Абу Даби, който французинът проведе за отбора от Милтън Кийнс.

Ууд е ветеран в лагера на Ред Бул, като се присъедини към тима през 2012. През годините си в отбора той е заемал позициите на инженер по представянето на симулатора, инженер по състезателната поддръжка, анализатор на стратегии и инженер по представянето. През 2024 той беше заместващ състезателен инженер на Серхио Перес в някои състезания, а през миналата година работеше на пълен работен ден на същата позиция с Лиъм Лоусън и Юки Цунода.

