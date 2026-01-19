Хаас показа цветовете си за 2026 година, Тойота става основен спонсор

Хаас стана третият тим във Формула 1, който представи цветовата си схема, с която ще се състезава през новия сезон. Това ще е и първата година, в която моторспорт подразделението на автомобилния гигант Тойота - Gazoo Racing, ще е основен спонсор на отбора на Джийн Хаас.

Това е отразено и в новата разцветка на Хаас: Тойота получава брандиране върху капака на двигателя, предното крило и предната част на системата Halo за сезона, който въвежда мащабни промени в регулациите.

Верстапен: Не съм тук, за да ви обяснявам за двигателите

Американският тим влиза в новата ера, след като завърши на осмо място в миналогодишното класиране с пилотите Оливър Беарман и Естебан Окон, които остават в отбора и през този сезон. Двамата донесоха на Хаас най-добрия точков актив (79 пункта) от 2018 година насам.

„Както всички отбори, ние се изправихме пред предизвикателството да се състезаваме през 2025, докато проектираме и сега изграждаме тези болиди по новите правила за сезон 2026“, заяви собственикът Джийн Хаас, чийто отбор се присъедини към Ред Бул и Рейсинг Булс, които вече представиха своите нови цветови схеми.

Нико Хюлкенберг показа новата си каска

„Предсезонната подготовка ще бъде от решаващо значение, за да разберем на какво са способни тези коли и как пилотите, инженерите и отборите като цяло ще се адаптират към тях. Ние поне имаме приемственост по отношение на пилотите, с Оли и Естебан, както и в нашите дизайнерски и инженерни екипи.“

„Миналия сезон конкуренцията в средата на колоната беше на изключително високо ниво, беше трудно и трябва да продължим да се развиваме – както на пистата, така и извън нея. Лично аз ще бъда много заинтересован да видя как ще се развие конкуренцията по цялата стартова решетка и какво ще донесат тези нови регулации по отношение на представянето.“

Може ли Алонсо да победи Хамилтън с еднакви коли?

Новата разцветка включва много повече бяло в сравнение с миналата година, като то заменя предишния черен капак на двигателя и предната част на „ореола“, а е добавено и червено, за да представи цветовете на Тойота.

Български пилоти на тестове с Андреа Кими Антонели