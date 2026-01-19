Естебан Окон: За 2026 може да забравим всичко, което сме научили в картинга

Пилотът на Хаас във Формула 1 Естебан Окон смята, че основно преработените хибридни двигатели в шампионата ще означават, че състезателите „могат да забравят всичко, което са научили от картинга за това как да бъдат бързи“.

Формула 1 е на прага на най-голямата промяна в правилата от десетилетия насам, като активната аеродинамика и много по-големият електрически компонент хибридната система, част от която са и V6 турбо двигателите, се очаква да разтърсят из основи шампионата. Досега правилникът получава смесени отзиви от пилотите, които са изпробвали новите си машини на симулатор. Първите реални индикации обаче ще дойдат, когато болидите излязат на пистата за първи път по време на шейкдауна в Барселона следващата седмица, последван от два официални теста в Бахрейн.

След като е тествал своя Хаас VF-26 за първи път във виртуалния свят преди Коледа, Окон споделя, че пилотите ще трябва напълно да пренастроят състезателния си начин на мислене, за да се възползват максимално от енергията на хибридните задвижващи системи.

„Това е много специфичен начин за управление на автомобила. Ще има много повече мениджмънт на двигателя и хибридната система - заяви Окон по време на представянето на цветовете на Хаас за 2026 днес. - Самият болид се усещаше доста добре. Балансът беше приличен, въпреки че, разбира се, това беше първият ни досег в симулатора, така че трябва да видим как е в действителност, но нивото на сцепление беше добро.“

„Ясно е, че най-голямата промяна идва от двигателя и това ще бъде ключът към нашата подготовка. Това е вълнуващо предизвикателство и различен начин на пилотиране в сравнение с преди. Мисля, че можем да забравим всичко, което сме научили от картинга за това как да бъдем бързи, но ще бъде интересно да усвоим нов стил на каране и дано намерим скорост с него“, добави той.

Окон, който се подготвя за своя девети пълен сезон във Формула 1 и втори с американския отбор, смята, че опитът му от различни ери в шампионата ще му бъде от полза. Той направи първия си тест във Формула 1 с болид на Лотус от 2012 г., задвижван от V8 двигател.

„Това определено е най-голямата промяна в правилата, с която съм се сблъсквал - обясни французинът. - Първият път, когато карах болид от Формула 1, беше в ерата на V8, след това преминахме към хибридна система, където карах един ден във Валенсия, а после отидох в Абу Даби за първата свободна тренировка. Вероятно промяната беше подобна на тази, пред която сме изправени сега, но както казах, трябва да забравим всичко, което се е случвало преди.“

Повтаряйки коментара на шефа на Фредерик Васьор, 29-годишният пилот очаква първоначалното подреждане на силите в първото състезание за 2026 в Австралия да претърпи множество промени предвид бързия напредък, който се очаква от отборите.

„Бих казал, че до третото или четвъртото състезание ще имаме някаква представа, но това няма да е окончателното подреждане, защото ще има много развитие, особено през тази първа година - заяви победителят в Гран При на Унгария през 2021. - Определено си струва да вземеш всички възможни точки възможно най-рано, но дори и да не сме точно там, където искаме, все още ще има възможности в средата на сезона, когато много отбори ще носят подобрения.“

