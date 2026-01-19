Може ли Алонсо да победи Хамилтън с еднакви коли?

Бившият пилот от Формула 1 Джони Хърбърт е на мнение, че Фернандо Алонсо би надделял над Люис Хамилтън в директен сблъсък, ако двамата разполагаха с еднакви по възможности болиди. Двамата бяха съотборници за един сезон през 2007 в Макларън – дебютната година на Хамилтън във Формула 1 – и завършиха с равен брой точки в края на шампионата.

Оттогава насам Хамилтън се радва на изключително успешна кариера, като спечели 7 световни титли и стана най-успешният пилот в историята на Формула 1. Но през 2025 дебютният сезон на британеца във Ферари се оказа най-слабата му кампания в световния шампионат - само с една победа в спринтовете и без нито един подиум в неделните надпревари.

Алонсо също не е разполагал с конкурентна техника през последните няколко сезона, но е впечатлил Хърбърт със скоростта, която успява да извлече от колите, които му се налага да кара.

„Ако погледна двамата и си кажа: „Добре, на кого от тях бих заложил парите си, ако му бъде даден подходящият болид? - заяви Хърбърт в подкаста Stay On Track. - За съжаление, вероятно бих избрал Фернандо.

„Фернандо кара слаб болид и в Астън Мартин. Определено не с най-добрият автомобил. Алонсо понякога е близо до челните позиции. Но той успява да изстиска още малко по-добро представяне от него.“

Хърбърт заяви, че Хамилтън изглежда „изгубен“, тъй като не е успял да се справи с трудностите, които го преследваха през цялата изминала година.

„Сигурен съм, че Люис е много разочарован и шокиран, че не успя да се адаптира бързо и да е пак в челото - допълни Хърбърт. - Изписано е на физиономията му, поглеждам го след края на състезанията и си казвам, че той е на изгубен. Той не може да разбере какво да направи, за да заобиколи проблемите пред него. А Шарл се справя с това."

