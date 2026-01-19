Чуйте звука на новия мотор на Макларън!

Популярни
  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 293
  • 0
Макларън потвърди стартирането на новата задвижваща система на Мерцедес, която ще използва през сезон 2026 във Формула 1. Отборът ще влезе в новия сезон като двукратен шампион при конструкторите, след като спечели поредни титли за първи път от 34 години. Освен това Макларън си връща и №1 при пилотите, след като Ландо Норис бе коронясан за шампион при пилотите през миналия сезон.

Въпреки това съществуват сериозни въпросителни дали тимът ще успее да постигне трета поредна титла поради най-голямата промяна в правилата в историята на спорта, особено по отношение на задвижващата система.

Новите агрегати ще имат разпределение на мощността 50/50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата част, което ще направи управлението на енергията изключително трудно за пилотите. MGU-H компонентът отпада, като по-голям акцент се поставя върху MGU-K.

Можете да чуете запалването на двигателя на Макларън в публикацията в социалните мрежи по-долу, на която шефът на отбора Андреа Стела изглежда много доволен.

