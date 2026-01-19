Български пилоти на тестове с Андреа Кими Антонели

Българските картинг пилоти Калоян Върбицалиев и Алекс Лазарус караха през уикенда заедно със звездата на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

Антонели участва в официалния предсезонен тест на шампионата WSK на пистата Ла Конка в Италия, като беше заявен за неговия тим AKM Motorsport и участва във втория ден от изпитанията в топ класа KZ2.

Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1

Той се появи за втората от общо 4 съботни тренировки, като записа пето време, след това в третата сесия излезе първи, а в четвъртата остана втори, като най-близо до времената му беше французинът Макс Орлов.

Българският пилот в този клас Калоян Върбицалиев също беше близо до времената на италианеца, като в третата съботна тренировка стигна до 7-ото място, а в четвъртата – до 11-ата позиция. В третата сесия Калоян завърши на 0,377 секунди от Антонели.

Алекс Лазарус се пребори за място в топ 20 в Евро сериите на WSK

Другият български пилот на тестовете – Алекс Лазарус, влезе в челото на класирането в своя клас OK Junior още от първата петъчна тренировка с второ място. В петък Алекс записа едно второ, едно трето и едно четвърто място в четирите тренировки на пилотите с нечетни номера, които бяха 32. Лазарус кара с още 55 пилоти в неговия клас през изминалия уикенд.

В събота Алекс записа две трети и едно пето място в четирите тренировки в своята група, а в неделя стигна до 7-ата позиция в първата сесия.

„Страхотна енергия, истинско вдъхновение – написа Алекс на снимката си в социалните мрежи с Антонели между сесиите на италианската писта. – Моменти като този тихо подхранват мечтата ми. Успех за новия сезон във Формула 1.“