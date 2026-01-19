Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Български пилоти на тестове с Андреа Кими Антонели

Български пилоти на тестове с Андреа Кими Антонели

  • 19 яну 2026 | 09:15
  • 523
  • 0
Български пилоти на тестове с Андреа Кими Антонели

Българските картинг пилоти Калоян Върбицалиев и Алекс Лазарус караха през уикенда заедно със звездата на Мерцедес във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

Антонели участва в официалния предсезонен тест на шампионата WSK на пистата Ла Конка в Италия, като беше заявен за неговия тим AKM Motorsport и участва във втория ден от изпитанията в топ класа KZ2.

Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1
Антонели посочи своя любим момент от дебютния му сезон във Формула 1

Той се появи за втората от общо 4 съботни тренировки, като записа пето време, след това в третата сесия излезе първи, а в четвъртата остана втори, като най-близо до времената му беше французинът Макс Орлов.

Българският пилот в този клас Калоян Върбицалиев също беше близо до времената на италианеца, като в третата съботна тренировка стигна до 7-ото място, а в четвъртата – до 11-ата позиция. В третата сесия Калоян завърши на 0,377 секунди от Антонели.

Алекс Лазарус се пребори за място в топ 20 в Евро сериите на WSK
Алекс Лазарус се пребори за място в топ 20 в Евро сериите на WSK

Другият български пилот на тестовете – Алекс Лазарус, влезе в челото на класирането в своя клас OK Junior още от първата петъчна тренировка с второ място. В петък Алекс записа едно второ, едно трето и едно четвърто място в четирите тренировки на пилотите с нечетни номера, които бяха 32. Лазарус кара с още 55 пилоти в неговия клас през изминалия уикенд.

В събота Алекс записа две трети и едно пето място в четирите тренировки в своята група, а в неделя стигна до 7-ата позиция в първата сесия.

„Страхотна енергия, истинско вдъхновение – написа Алекс на снимката си в социалните мрежи с Антонели между сесиите на италианската писта. – Моменти като този тихо подхранват мечтата ми. Успех за новия сезон във Формула 1.“

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

  • 18 яну 2026 | 18:33
  • 3133
  • 1
Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

  • 18 яну 2026 | 18:06
  • 1950
  • 0
Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

  • 18 яну 2026 | 17:22
  • 2194
  • 1
Какво отказа Тото Волф на Джордж Ръсел в новия му договор с Мерцедес

Какво отказа Тото Волф на Джордж Ръсел в новия му договор с Мерцедес

  • 18 яну 2026 | 16:47
  • 1898
  • 0
Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

Кой се опитва да отмъкне звездите на Априлия в MotoGP?

  • 18 яну 2026 | 16:23
  • 1087
  • 0
2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

  • 18 яну 2026 | 16:08
  • 7890
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 1110
  • 1
11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

  • 19 яну 2026 | 09:37
  • 509
  • 0
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 12160
  • 7
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 8891
  • 6
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

  • 18 яну 2026 | 23:57
  • 59744
  • 149
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 47057
  • 227