Верстапен: Не съм тук, за да ви обяснявам за двигателите

Макс Верстапен не се оказа особено отзивчив на въпросите, свързани с евентуалното предимство, което могат да получат Мерцедес и Ред Бул при максималното експлоатиране на правилата за степента на сгъстяване на двигателите за 2026 година.

Макс даде да се разбере, че предпочита да не участва в този дебат, който далеч не е завършил и се очертава като много интересна тема преди старта на сезона във Формула 1. Предполага се, че Мерцедес и Ред Бул Пауъртрейнс са намерили начин да променят степента на сгъстяване в моторите си с вътрешно горене от 16:1 на 18:1, което означава по-добро представяне и по-висока мощност.

„Невъзможно е да се каже дали това ще стане, както и дали ще се използва. Всеки просто опитва всичко, което може, а от наша страна – и особено от моя – трябва да се съсредоточа върху пилотирането. Не съм тук, за да бъда механик по двигателите и да ви обяснявам всичко в детайли", заяви Верстапен пред телевизия Bloomberg.

„В крайна сметка, това е нещо, което ФИА и производителите на двигатели, трябва да изяснят. Аз карам колата и от наша страна винаги се опитваме да дадем най-доброто от себе си, за да извлечем максимална мощност и представяне от двигателя.“

