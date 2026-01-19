Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нико Хюлкенберг показа новата си каска

  • 19 яну 2026 | 12:11
Нико Хюлкенберг показа новата си каска

Представянето на Ауди преди първия им сезон във Формула 1 е насрочено за утре, а днес германският пилот на тима Нико Хюлкенберг показа новата си каска.

38-годишният Нико е един от най-опитните на стартовата решетка, заедно с бившите световни шампиони Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън. Негов съотборник ще е Габриел Бортолето, който миналата година дебютира във Формула 1.

Според пресата в Австрия, Нико се е договорил за 5 милиона евро на сезон базова заплата в Ауди – автомобилната компания, която купи Заубер и наследи програмата му във Формула 1.

Смята се, че в контракта на Хюлкенберг е фиксирана клауза, че той ще получава по 50 000 евро за всяка една точка, спечелена през новия сезон.

През 2025 Нико събра 51 точки и завърши 11-и в класирането на пилотите, като това би му донесло над 2,5 милиона евро. Но много специалисти очакват трудно начало на сезон 2026 за Ауди – заводският тим, изграден на базата на Заубер.

