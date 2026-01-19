Нико Хюлкенберг показа новата си каска

Представянето на Ауди преди първия им сезон във Формула 1 е насрочено за утре, а днес германският пилот на тима Нико Хюлкенберг показа новата си каска.

38-годишният Нико е един от най-опитните на стартовата решетка, заедно с бившите световни шампиони Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън. Негов съотборник ще е Габриел Бортолето, който миналата година дебютира във Формула 1.

Може ли Алонсо да победи Хамилтън с еднакви коли?

Според пресата в Австрия, Нико се е договорил за 5 милиона евро на сезон базова заплата в Ауди – автомобилната компания, която купи Заубер и наследи програмата му във Формула 1.

Смята се, че в контракта на Хюлкенберг е фиксирана клауза, че той ще получава по 50 000 евро за всяка една точка, спечелена през новия сезон.

Верстапен: Не съм тук, за да ви обяснявам за двигателите

През 2025 Нико събра 51 точки и завърши 11-и в класирането на пилотите, като това би му донесло над 2,5 милиона евро. Но много специалисти очакват трудно начало на сезон 2026 за Ауди – заводският тим, изграден на базата на Заубер.

Доктор Марко коментира възможността да се върне във Формула 1