Георги Аладжов от Нефтохимик U18 спечели наградата за най-красив гол на полусезона

Футболистът на Нефтохимик до 18 години Георги Аладжов получи наградата си за най-красив гол на полусезона.

През месец август състезателят бе избран от панела на „Лигата на талантите“ за номер 1. В края на годината всички месечни победители влязоха в борбата за най-красив гол на полусезона, като този път Sportal.bg проведе вот между треньорите в четирите Елитни групи и те определиха кой да е №1.

Наградата е ваучер за спортна екипировка и за поредна година е осигурена от FPLBG, които са партньор на „Лигата на талантите“ от самото начало на предаването. Те също имаха представител в студиото в лицето на Николай Димитров, който лично връчи ваучера на Георги Аладжов.