  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Аладжов от Нефтохимик U18 спечели наградата за най-красив гол на полусезона

Георги Аладжов от Нефтохимик U18 спечели наградата за най-красив гол на полусезона

  • 20 яну 2026 | 09:00
  • 93
  • 0

Футболистът на Нефтохимик до 18 години Георги Аладжов получи наградата си за най-красив гол на полусезона.

През месец август състезателят бе избран от панела на „Лигата на талантите“ за номер 1. В края на годината всички месечни победители влязоха в борбата за най-красив гол на полусезона, като този път Sportal.bg проведе вот между треньорите в четирите Елитни групи и те определиха кой да е №1.

Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август
Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Наградата е ваучер за спортна екипировка и за поредна година е осигурена от FPLBG, които са партньор на „Лигата на талантите“ от самото начало на предаването. Те също имаха представител в студиото в лицето на Николай Димитров, който лично връчи ваучера на Георги Аладжов.

