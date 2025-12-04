Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Теодор Тодоров от Спартак (Варна) U18. Футболистът на „соколите“ отбеляза първия гол при успеха на своя тим с 2:0 в домакинството срещу Хебър.

На четвърта позиция остана Дилян Шишманов от ЦСКА. Той донесе победата на своя тим с 1:0 в гостуването срещу Берое в двубой от Елитната група до 18 години.

Почетното трето място зае Георги Тодоров от Левски U15. Въпреки неговото попадение столичани загубиха гостуването си срещу Спартак (Варна) с 1:2.

Най-близко до победителя в класацията остана Виктор Добрев от Септември U17. Играчът на септемврийци отбеляза две попадения при разгромния успех на своя тим със 7:0 срещу Фратрия, а едното от тях попадна и в нашата класация.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Радослав Караманов от Ботев (Пловдив) U18. Футболистът на „канарчетата“ вкара красив гол с левия крак, а неговият тим спечели гостуването си срещу Пирин (Благоевград) с 4:1.