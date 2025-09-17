Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Георги Аладжов от отбора на Нефтохимик до 18 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-красив гол на месец август. Панелът на нашето предаване, съставен от бившите футболисти Николай Тодоров – Кайзера, Тодор Тимонов и Тодор Колев, чрез гласуване определи именно попадението на Аладжов да бъде №1. Младият талант отбеляза срещу Берое след страхотен ножичен удар и гол в горния десен ъгъл на вратата.

Това е дебютна година и дебютен гол за юношата на Нефтохимик, който е роден през 2009-та. Аладжов си пожела още много голове и участия в класацията ТОП 5 Голове на "Лигата на талантите".