  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати и голмайстори от 15-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 15-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 9 дек 2025 | 12:13
  • 367
  • 0

Локомотив (София) - Славия 4:2
1:0 Емилиян Гогев (24')
1:1 Ивайло Иванов (45')
2:1 Емилиян Гогев (57')
3:1 Михаил Янков (67')
3:2 Ивайло Димитров (73')
4:2 Петър Тончев(90'+3)

ЦСКА - Септември 4:4
0:1 Никола Теов (38') аг
1:1 Дилян Шишманов (43')
1:2 Васил Василов (57') д
2:2 Давид Георгиев (67')
2:3 Венислав Михайлов (67')
3:3 Александър Георгиев (71')
3:4 Никола Генчев (85') д
4:4 Дилян Шишманов (90'+3)

Ботев (Пловдив) - Берое 4:0
1:0 Самуил Цонов (48')
2:0 Самуил Цонов (60')
3:0 Богдан Рангелов (76')
4:0 Димитър Маринчешки (87')

Арда - Пирин 3:2
1:0 Димитър Джемперлиев (5')
2:0 Борис Тодев (7')
2:1 Андреа Николов (39')
2:2 Марио Янков (45'+1)
3:2 Сертан Мюмюн (68')

Миньор (Перник) - Спартак (Варна) 1:0
1:0 Антоан Кюркчиев (76')

Нефтохимик - Локомотив (Пловдив) 0:7
0:1 Димитър Мрънков (3')
0:2 Димитър Мрънков (21')
0:3 Николай Димитров (25')
0:4 Тодор Гергишаров (29') д
0:5 Енес Мишев (77')
0:6 Енес Мишев (81')
0:7 Никола Ставрев (86')

Монтана - Янтра 1:1
1:0 Кристиан Асенов (61') д
1:1 Габриел Георгиев (63')

Хебър - Национал /10.12.2025/ 14:00 ч.

