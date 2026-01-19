Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Капитанът на ЦСКА 1948 - Георги Русев, е един от основните козове на “червените” в битката им за титлата. Също така той вкара и ефектен гол за националния отбор на България при победата ни над Грузия с 2:1. Sportal.bg потърси нападателя за интервю, в което Русев определи Левски като фаворит за първото място, а Лодогорец - за най-големия отбор в България през последните 14 години, но не отписа шансовете за титлата и на своя отбор. Също така крилото коментира и атмосферата в националния тим след престрелките между треньорите и вратаря на “сините” Светослав Вуцов.

За подготовката на отбора и тежките 4-5 тренировки на ден

“Подготовката върви доста тежко при нас, което е нормално. В подготвителен период сме. Изиграхме три здрави контроли. За жалост не успяхме да запишем успехи в тях, но най-важно е да се подготвим добре и да сме готови за старта на първенството.

В първите два мача успяха да ни обърнат, въпреки че водехме. Натрупало се е умора, което е нормално. Гьозтепе е изключително класен отбор, който в момента е в първенство. Турското първенство няма зимна пауза. Румънското първенство започна тази седмица. Нормално е да са били по-свежи от нас и е нормално да не издържим. Колкото до последната контрола - ЛАСК също е към края на подготовката и се представи по-добре от нас.

На всеки му е тежко. Не е лесно да тренираш по толкова пъти на ден, но това са условията и гледаме да се справяме по най-добрия начин.”

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

Станимир Стоилов

“Само се поздравихме след мача, пожелах му успех. Радващо е, че има български треньор, който постига успехи в чужбина в силно първенство като турското и с отбор, който до преди няколко години бе във Втора дивизия. Това е радващо за хората, които обичат футбола в България.”

Битката за титлата

“С оглед представянето на първия полусезон, имахме и някои колебливи резултати, които ни костваха важни точки. Можеше да сме по-близо до Левски. С оглед на моментното класиране Левски е фаворит, защото 7 точки не е малка разлика, имат добър отбор. Ние сме с равни точки с Лудогорец. Мисля, че трите отбора се представихме най-добре през първата част. Но нищо не се знае. Във футбола са ставали какви ли не изненади. Отборът, който допусне най-малко грешки през втория полусезон, ще се поздрави с титлата.

Ако сами не си вярваме, няма как да постигнем успехи през сезона, а и като цяло. И в предишни години сме били много добре в класирането, но не сме успявали да се задържим. Надявам се, че тази година ще успеем да се държим докрая, а защо не накрая да сме на първо място.”

Защо не прие предложението на Лудогорец за нов договор и се върна в ЦСКА 1948?

“Така се стекоха обстоятелствата. Мисля, че имах добър престой в Лудогорец. Спечелих три купи, създадох много приятелства. Изключително съм радостен, че имах възможността да играя в най-големия отбор през последните 14 години в България - с невероятни успехи не само в българското първенство, но и в Европа. Продължават да го правят и през този сезон. Представят се на добро ниво в европейските турнири. Само мога да им пожелая успех. Просто пътищата ни се разделиха. Това е част от футбола.”

За престоя си в Сион (Швейцария)

“Швейцарското първенство е силно и с доста класни футболисти. Идват играчи под наем от Италия, Германия. Много добре успяват да развиват собствените си кадри. Виждате на какво ниво е швейцарският национален отбор. Поради една или две причини, свързани с треньори и други работи, не успях да се наложа. Наложи се да потърся друг път на кариерата си, но не съжалявам за тази стъпка, защото малко или много осъществих добър трансфер от ЦСКА в един от най-големите швейцарски отбори.

Гордея се с това, но има и нотка съжаление, че не успях да се наложа, но във футбола често се случва. Продължавам да работя и се надявам отново да изляза в чужбина в най-скоро време.

С какво ни превъзхождат швейцарците? На първо място като инфраструктура. Почти всички отбори са на много добро ниво, което предразполага футболистите да играят футбол и да се развиват. Там също е голяма зима - планини, сняг, но първенството им спира за две седмици. И то започна по-рано от нашето, а терените им са на много добро ниво.

В повечето отбори се налагат швейцарски футболисти. Те са на първо място, което, за мен, е най-нормалното нещо да се прави в един клуб - да си налагаш родните таланти. Когато си чужденец там, трябва да си 2-3 класи над местните, за да играеш. Докато в България, за съжаление, не е така при повечето клубове.

Бил съм като юноша в Испания, а и в Швейцария виждам, че във всеки един отбор има по 5,6,7 швейцарци и поне двама млади, на които им се дава шанс, независимо че в някои мачове се представят на по-ниско ниво от чужденците. Ако имаш качества и искаш да се развиваш, рано или късно грабваш този шанс. Затова са на това ниво.”

За националния отбор на България и за ефектния гол срещу Грузия при победата на “лъвовете” с 2:1

“Голът беше красив. Добра атака от наша страна. Получих центриране от Здравко (б.а. Димитров) и топката нямаше как да я изиграя по друг начин. Получи се ефектно и красиво. Радвам се, че помогнах за, не бих казал важна победа, защото ни донесе само три точки в квалификациите, но ни даде една доза спокойствие. В националния отбор винаги се гледат резултатите, а ние нямахме такива.

Въпреки че ни беше много тежка групата, всеки очаква все пак да спечелиш някакви точки. Радвам се, че спечелихме, но това не трябва да ни задоволява. Срещу такива отбори трябва да се научим да играем като равен с равен, за да постигаме успехи и да се класираме на големите форуми.”

За критиките и недоверието към националния отбор

“Никога не е приятно, когато в твоя дом не ти вярват, но е нормално. Разбирам хората, които не се занимават с футбол, а само гледат като любители. Те очакват резултати, победи и винаги ефективна игра, защото за това са си платили билетите и пуснали телевизорите. Очакват от нас да го правим. Но не е толкова лесно поради ред причини, които ако тръгнем да ги изреждаме…

Филип (б.а. Кръстев) каза доста верни неща в интервю. Нещата не зависят само от нас, а и от много други фактори. Просто ние сме на пангара, но това не трябва да ни служи като оправдание, защото когато играеш за националния отбор, трябва да си на 100%, да търсиш победата и да даваш най-доброто от себе си. Просто в момента това са ни възможностите. Дори понякога ги надскачаме. Надявам се в бъдеще да си подобряваме възможностите и да имаме повече резултати.”

Как се излиза за победа срещу Испания, когато се играе 80% в защита?

“Трудно се играе срещу най-добрия отбор в света. Не бях в тези два мача, но ги гледах и подкрепях момчетата. Не е лесно, но тези мачове са най-сладки, защото излизаш срещу най-добрите и си сверяваш часовника. Надявам се в бъдеще време да можем да се надиграваме с тези отбори и да ги побеждаваме. Да стават хубави мачове, да отбелязваме голове, да е интересно за хората и да върнем ентусиазма в тях, защото когато ни подкрепят по трибуните, със сигурност на нас това ни помага на терена.

Силно се надявам да дойде този ден. Дори да не е скоро, все някога това ще се случи. Часовникът тиктака, колелото се върти. Все някога трябва да се извърти на нашата страна и да се надяваме, че ще е по-скоро.”

За предстоящите мачове на националния отбор в Лигата на нациите срещу по-скромни отбори, в които ще гоним първото място

“Да изляза да играя и срещу децата, ако съм в националния отбор, ще има напрежение. Напрежението е нещо нормално в професионалния спорт. Свикнали сме с него. Няма значение дали отборите срещу нас са фаворити, или аутсайдери - излизаме за победа и трябва да направим всичко възможно в предстоящата Лига на нациите да спечелим групата.”

Какъв е климатът в националния отбор след престрелките между треньорския щаб и Светослав Вуцов?

“Не знам точно каква е ситуацията. Не съм питал, но атмосферата беше много добра на този лагер. С повечето момчета сме от много време заедно. Също така познаваме много добре треньорския щаб. Повечето от нас сме работили в по-доблните гарнитури. Атмосферата е добра, винаги е била добра. Никога никой не е създавал проблеми и е бил в лошо настроение въпреки негативните резултати. Всички гледаме да сме позитивни и да си помагаме един друг, защото ако не сме заедно, няма как да се получат никакви резултати.

Вярват ли играчите на националния селекционер?

“Разбира се. Щом ни е дал шанс, ще се борим със зъби и нокти да постигнем най-доброто за България.”