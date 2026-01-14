ЦСКА и ЦСКА 1948 "опасно" близо в Белек (видео)

Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 са отседнали един до друг по време на подготовките си в Анталия. Двата “червени” клуба са се настанили в съседни хотели на баровската част в Белек. Разстоянието между тях е буквално една стена, а също така често паркират автобусите си на едно и също място.

Въпреки близостта, ЦСКА и ЦСКА 1948 нямат визуален контакт по време на тренировките си. Футболистите на Христо Янев тренират на отлично подготвения терен в хотелския комплекс. Тези на Иван Стоянов пък пътуват до футболния център “Сусеси”, за да провеждат своите занимания.