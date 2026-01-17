Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 16935
  • 18

Футболистите на ЦСКА 1948 са подложени на най-тежките натоварвания спрямо българските отбори, които се готвят в Турция. Sportal.bg разбра, че в определени дни “червените” тренират по четири и дори пет пъти на ден.

Всяко едно от заниманията не е никак леко. В натоварен ден играчите стават в ранни зори за първо занимание. След закуска следват още две - тренировка над час във фитнеса, а после се местят на терен за още час и половина.

Следва обяд и почивка, а следобед - още две тренировки.

В отбора се шегуват, че подобни жестоки натоварвания е нямало дори в Динамо (Киев) при легендарния Валерий Лобановски.

Освен това ЦСКА 1948 ще изиграе и 7 проверки в Турция. Първите три вече изминаха, а “червените” ги загубиха с по 1:2 от Гьозтепе, Рапид (Букурещ) и ЛАСК (Линц).

Следващата е на 19 януари срещу полския Ягелония.

