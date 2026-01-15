Иван Стоянов: Надявам се в официалните мачове да изглеждаме по друг начин

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели мнението си след третата загуба на отбора му на турска земя. "Червените" отстъпиха на ЛАСК Линц с 1:2 в контролна среща. Специалистът се надява, че в официалните мачове тимът му ще изглежда по-добре.
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция
"Случва се това във футбола. И трите контроли играхме, мисля, че по-добре от съперника. Някой път не се получават нещата, които искаме. Но това е хубавото, че са контроли и все пак сме в процес на подготовка. И сме доста тежки, три контроли за десет дена не са малко. Ще гледаме да си оправим грешките и по най-бързия начин да се върнем към победите", започна Стоянов. "Искаме да изпробваме. Затова са контролите. Изпробваме и Пепи, и други футболисти на различни позиции и ще видим след това", каза той на въпрос за играта на Петър Витанов като централен защитник. "Имаме разговори с двама-трима футболисти още. Чакаме. Не можем да обявим нищо все още. За изходящи по същия начин", добави наставникът. "Да, за наша радост се включва доста добре в тренировъчния процес и в мачовете. От него сега искам само да тренира", сподели Стоянов за новото попълнение на ЦСКА 1948 Бернардо Коуто, който дойде от Спартак Варна. "Да, доста контроли имаме. Тежки са и тренировките, но това е подготовка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин. И да се надяваме за официалните мачове да изглеждаме по друг начин вече", завърши треньорът на ЦСКА 1948.