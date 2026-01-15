Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
Иван Стоянов: Надявам се в официалните мачове да изглеждаме по друг начин

  • 15 яну 2026 | 15:21
  • 145
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели мнението си след третата загуба на отбора му на турска земя. "Червените" отстъпиха на ЛАСК Линц с 1:2 в контролна среща. Специалистът се надява, че в официалните мачове тимът му ще изглежда по-добре.

"Случва се това във футбола. И трите контроли играхме, мисля, че по-добре от съперника. Някой път не се получават нещата, които искаме. Но това е хубавото, че са контроли и все пак сме в процес на подготовка. И сме доста тежки, три контроли за десет дена не са малко. Ще гледаме да си оправим грешките и по най-бързия начин да се върнем към победите", започна Стоянов. "Искаме да изпробваме. Затова са контролите. Изпробваме и Пепи, и други футболисти на различни позиции и ще видим след това", каза той на въпрос за играта на Петър Витанов като централен защитник. "Имаме разговори с двама-трима футболисти още. Чакаме. Не можем да обявим нищо все още. За изходящи по същия начин", добави наставникът.  "Да, за наша радост се включва доста добре в тренировъчния процес и в мачовете. От него сега искам само да тренира", сподели Стоянов за новото попълнение на ЦСКА 1948 Бернардо Коуто, който дойде от Спартак Варна.  "Да, доста контроли имаме. Тежки са и тренировките, но това е подготовка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин. И да се надяваме за официалните мачове да изглеждаме по друг начин вече", завърши треньорът на ЦСКА 1948.

