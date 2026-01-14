Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не подмина новината, че неговият отбор и този на ЦСКА са отседнали в съседни хотели по време на лагерите си в Турция. По-рано днес Sportal.bg показа как автобусите на двата тима са паркирали един до друг, а Найденов сподели статията в личния си профил.

“Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс, измит, изчистен… готов за акция”, написа в типичния си стил бизнесменът.

Следващата контрола на ЦСКА 1948 в южната ни съседка е утре (15 януари) срещу ЛАСК (Линц).