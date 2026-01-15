Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

Спортният директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов подари фланелка на президента на Порто Андре Вилаш-Боаш, разбра Sportal.bg. Както съобщиха пратениците на нашата медия в Анталия, Коща напусна лагера на "червените" преди няколко дни, за да уважи поканата на боса на "драконите".

Легендарният български национал, който е сред големите някогашни звезди на Порто, получи обаждане лично от Вилаш-Боаш, който го покани да присъства сред VIP личностите за двубоя срещу Бенфика от четвъртфиналите за Купа на Португалия. Свети Емил донесе успех на "драконите", които победиха с 1:0 своя голям съперник от Лисабон и се класираха за полуфиналите.

Героят от "Парк де Пренс" посети трофейната зала на "Ещадио до Драгао", където подари фланелка на ЦСКА 1948 на клубния шеф с номер 1 и името му. Очаква се Костадинов да се завърне в неделя при отбора на Иван Стоянов в Белек.