  2. ЦСКА 1948
  3. Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

  • 15 яну 2026 | 21:56
  • 3199
  • 2
Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

Спортният директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов подари фланелка на президента на Порто Андре Вилаш-Боаш, разбра Sportal.bg. Както съобщиха пратениците на нашата медия в Анталия, Коща напусна лагера на "червените" преди няколко дни, за да уважи поканата на боса на "драконите".

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Легендарният български национал, който е сред големите някогашни звезди на Порто, получи обаждане лично от Вилаш-Боаш, който го покани да присъства сред VIP личностите за двубоя срещу Бенфика от четвъртфиналите за Купа на Португалия. Свети Емил донесе успех на "драконите", които победиха с 1:0 своя голям съперник от Лисабон и се класираха за полуфиналите.

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Героят от "Парк де Пренс" посети трофейната зала на "Ещадио до Драгао", където подари фланелка на ЦСКА 1948 на клубния шеф с номер 1 и името му. Очаква се Костадинов да се завърне в неделя при отбора на Иван Стоянов в Белек.

