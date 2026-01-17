Жирона удари петия в Ла Лига и държи лошите дни зад себе си

Отборът на Жирона продължи възхода си и постигна трета поредна победа в Ла Лига, надвивайки тима на Еспаньол с 2:0 като гост в среща от 20-ия кръг на шампионата. Така жиронци се изкачиха в горната половина на таблицата, докато регионалният им съперник пропусна възможността да съкрати разликата до четвъртия Атлетико Мадрид.

Победителите отбелязаха и двете си попадения в добавеното време на различните полувремена. Още по-интересното е, че и в двата случая футболисти на гостите се разписаха след точно изпълнени дузпи. Точен и в първия, и във втория случай бе Владислав Ванат (45’+3’, 90’+3’), който реализира възможностите от бялата точка.