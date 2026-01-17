Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола: По-добрият отбор победи, Далот трябваше да получи червен картон

Гуардиола: По-добрият отбор победи, Далот трябваше да получи червен картон

  17 яну 2026
  • 1259
  • 0

Манчестър Сити записа четвърти мач без победа в Премиър лийг, след като загуби с 0:2 от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Тази поредица може да струва скъпо на „гражданите“ по отношение на опита им да останат близо до лидера във Висшата лига Арсенал и да бъдат реален претендент за титлата.

„По-добрият отбор спечели“, заяви мениджърът Пеп Гуардиола след дербито. „Те имаха нещо, което ние нямахме. Говорим за енергията, от която се нуждаем. Имахме тази енергия преди три или четири дни срещу Нюкасъл.

Дори в трите мача, в които завършихме наравно, играхме изключително добре в много аспекти, но днес не. Гостувал съм тук много пъти и не бяхме на необходимото ниво, за да спечелим този тип мачове. Приемаме го и продължаваме напред“, коментира Гуардиола.

Мениджърът на Сити смята, че футболистът на Манчестър Юнайтед Диого Далот е трябвало да бъде изгонен след нарушението си срещу Жереми Доку.

„Това беше червен картон. Мога да хвърля вината върху това, но няма да го направя“, допълни Пеп Гуардиола.

Снимки: Imago

