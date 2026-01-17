Карик: Надявам се, че това е само началото

Майкъл Карик не скри вълнението си от превъзходния старт като временен мениджър на Манчестър Юнайтед след победата над Манчестър Сити с 2:0 в голямото градско дерби във Висшата лига. Това беше първи мач за бившия халф след назначението му до края на сезона начело на тима, последвало уволнението на Рубен Аморим през миналата седмица.

„Това е страхотно начало. Преди мача ние, треньорите, говорихме и си казахме, че момчетата са в добро състояние. Бяхме доста доволни от това как се подготвихме за двубоя и от емоционалното състояние на играчите. Манчестър Сити е невероятен отбор с голям талант. Никога не се знае как ще се развие мачът, но момчетата бяха фантастични в много отношения“, коментира Майкъл Карик.

„Играчите напуснаха съблекалнята с изключително желание да се представят добре, а феновете бяха невероятни. Вчера казах, че това може да бъде магическо място и се надявам, че е само началото. Не се увличаме, но трябва да се насладим на усещането. Изглеждахме опасно през цялото време. Има стандарти, на които трябва да отговаряме. Следващата седмица отново ни предстои голям мач срещу Арсенал, но имаме добра основа, върху която да градим“, добави мениджърът на Манчестър Юнайтед.

