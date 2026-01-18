Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер призна, че вече е чул обезпокоителни слухове от лагера на Ферари, които предполагат, че предстоящият сезон 2026 може да се окаже „катастрофа“ за Скудерията. В Маранело отчетоха разочароваща кампания през 2025, като шефът на тима Фредерик Васьор призна, че развитието на колата за миналата година е било спряно в момента, в който е станало ясно, че отборът не участва в битката за титлата.

Шарл Леклер и Люис Хамилтън не успяха да спечелят нито една победа в кампанията, а победата на седемкратния световен шампион в спринтовото състезание в Китай се оказа фалшива надежда.

Отборите започват да представят своите болиди за 2026, като Ред Бул показа новата си цветова схема заедно с новите си партньори за развитието на задвижващата система Форд в Детройт. Ауди и Кадилак вече проведоха снимачни дни, и въпреки че болидът на Ферари, SF-26, все още не се е появил на тестова писта, Ралф Шумахер вече е загрижен за плановете на Скудерията преди новия сезон.

Шумахер коментира потенциалните фаворити за предстоящия сезон в подкаста „Backstage Boxengasse“.

„Вярвам, че Исак Хаджар може и ще се адаптира към ситуацията в Ред Бул много бързо - обясни Ралф. - Той има голямото предимство да започне с нов автомобил, поне заедно с Макс Верстапен. Така че от тази гледна точка, това ще бъде изключително вълнуваща година за Ред Бул, а оттам и за Мерцедес, където трябва да се каже, че пилотската двойка е много стабилна. Същото важи и за Макларън.“

„Това са отборите, които поне знаят, че имат двама пилоти, с които могат да работят, да се развиват в една посока, и това ще бъде тяхната сила. А Макс трябва да изчака и да види, но той е силен лидер.“

„И катастрофата, както вече чуваме между редовете, изглежда отново ще бъде Ferrari.“

„Това е, което се откроява най-много. Те разработват два автомобила и почти мога да си представя защо – защото Шарл Леклер и Люис Хамилтън имат напълно различни мнения за колата.“

„Ако това е така, тогава това е катастрофа от самото начало. Винаги съм го казвал, защото не можеш да разработваш два автомобила. Да, и Фред Васьор също каза, че изглежда нещата са всичко друго, но не и добри.“

Ферари предприе действия, като смени състезателния инженер на Люис Хамилтън преди новата кампания, като Рикардо Адами беше преместен в пилотската академия на отбора. Комуникацията между пилот и състезателен инженер ще бъде още по-важна през следващата година, тъй като информацията кога да се използват различните аеродинамични режими и усилвания ще бъде от жизненоважно значение.

Ферари е под по-голям натиск от всеки друг отбор, като феновете и висшето ръководство очакват успех от тим, който не е печелил шампионат от 2008 година насам.

Съществува и потенциал Леклер да надделее над Хамилтън при новите правила, което създава още едно главоболие за Васьор, тъй като той ще трябва да прецени дали задържането на седемкратния световен шампион след преместването му от Мерцедес е правилното решение.

Шумахер продължи да коментира проблемите на Ферари преди 2026: „Да, разбира се, всичко зависи от представянето на отбора.“

„Затова трябва да изчакаме и да видим как ще минат тестовете, и бих казал първите две състезания, но разбира се, ако това не се случи, защото всичко беше фокусирано върху това – казаха ни, че нищо повече не се прави от Китай нататък, само новата кола – тогава очакваш да си по-сериозен претендент за световната титла, и ако това отново не се случи, тогава очевидно ще трябва да се вземат решения.“

„Почти съм сигурен в това. Но всички го знаят. Това не е нищо ново във Ферари“

„Искам да кажа, има една прекрасна статистика за това колко шефове на отбори е имало и колко пилоти са били сменени. Така че, това е просто чиста емоция в стил Ферари във всяко едно отношение.“

