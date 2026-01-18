От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

В Макларън се надяват, че решението им да спрат развитието на болида си за 2025 по-рано, за да се съсредоточат върху изцяло новия автомобил за 2026 – MCL40, ще се окаже правилно. В отбора са били притеснени, че биха започнали новия сезон „по-бавно“, ако бяха продължили с разработките.

През изминалия сезон, докато вече изглеждаше, че са си осигурили титлата при конструкторите и двойния успех в шампионата при пилотите, от Макларън представиха последния си голям пакет с подобрения за Гран При на Великобритания – 12 кръг от общо 24 в календара.

Въпреки че последваха някои корекции като специфичното за „Монца“ крило и под, те бяха по-скоро адаптации за конкретната писта, отколкото същински подобрения по колата.

Това отвори вратата за Ред Бул и Макс Верстапен да организират контраатака, тъй като бившите шампиони продължиха да развиват своя RB21, като дори представиха нов под за Гран При на Мексико, 20 кръг от сезона.

В резултат на това Верстапен успя да стопи ранното предимство на Макларън, като намали първо изоставането си от Оскар Пиастри, а след това и от Ландо Норис. Той преодоля дефицит от 104 точки спрямо Пиастри, за да завърши с 11 точки пред австралийския пилот и само на две точки зад Норис, след като спечели шест от последните девет състезания.

Въпреки че решението на Макларън можеше да им струва много скъпо, техническият директор на отбора Нийл Холдли вярва, че това е бил риск, който е трябвало да поемат, за да избегнат по-бавен старт през 2026. В крайна сметка, след като спечели шампионата при конструкторите през 2024 г. и отново през 2025 г., отборът от Уокинг разполага с по-малко време за аеродинамични тестове от всеки свой съперник.

„Ако бяхме продължили да развиваме колата ни през 2025, със сигурност щяхме да влезем в 2026 по-бавно, отколкото ще го направим сега - заяви Холдли пред RacingNews365. - Търсехме милисекунди; 30 милисекунди бяха добро подобрение на онзи етап, така че когато достигнеш такова ниво, за нас беше ясно, че трябва да спрем развитието. Други отбори продължиха с разработките си и това със сигурност даде на Ред Бул сериозни предимства към края на годината, но все още смятам, че взехме правилното решение и се надявам, че това ще се докаже, когато стигнем до битките през 2026.“

Това мнение се споделя и от шефа на отбора Андреа Стела.

„Проектът за 2026 щеше да бъде сериозно компрометиран - каза Стела. - Бяхме много внимателни при определянето на момента, в който да прехвърлим всичките си ресурси към 2026 г. От аеродинамична гледна точка нашата кола вече беше доста зряла. Отнемаше ни седмици, за да добавим една точка аеродинамична ефективност, защото бяхме достигнали плато в аеродинамичното си развитие. При колата за 2026 всяка седмица добавяме много притискаща сила. Така че, разполагайки с най-добрата налична информация, трябваше да вземем решение. Бяхме стигнали до точка на намаляваща възвръщаемост и трябваше да бъдем реалисти и да пренасочим вниманието си към 2026. Не трябва да забравяме също, че като шампиони сме най-ограничени от правилника по отношение на времето във въздушния тунел и CFD симулациите. Така че не разполагаме с неограничени ресурси, които можем да използваме."

